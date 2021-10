Ailelerin direnişine bir destekte Milli Beka Hareketı'ndan geldi

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 784'üncü gününde devam ediyor. Terör örgütünün elinden çocuklarını almak için mücadele veren annelere destek her geçen gün büyüyerek artarken, ailelere bir destek de Milli Beka Hareketinden geldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 784’üncü gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişine bir destek ziyaret ide Milli Beka Hareketi'nden geldi. Ailelere ziyarete gelen Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, yanı sıra Diyarbakır İl Başkanı Kübra Könüş, İl Başkan Vekili Fırat Can, teşkilat kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve yardımcıları beraberindeki heyet katıldı. İstiklal Marşı okuyarak aileleri ziyaret eden Şahin, aileleri destek ziyaretinin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini kaydetti. Şahin, “Biz Diyarbakır annelerimizin bu yiğit duruşlarına, bu cesur bakışlarına ve evlat nöbeti tutmasından hareketle buraya geldik. Üçüncü gelişimiz, onlara bütün milletimizi, bütün STK'ları ve dahi bütün parti başkanlarını destek vermesi, hain terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin önündeki annelerin sesine ses olmasını istiyoruz. Bu annelerimizin bağrından kopartılan 9 10 yaşında zorla dağa kaldırılan vatana ve millete zorla düşman ettirilen çocuklar bu coğrafyanın çocuklarıdır. O çocuklar bu ülkeye düşman çocuklar değildir. Onları düşman yetiştiren, düşman yapan HDP, PKK terör örgütüdür. HDP'nin şalterleri indirilmelidir, PKK kamplarının bir şafak vakti girilip oradaki bütün yerlere ay yıldızlı bayrağımız dikilip masum çocuklar ailelere teslim edilmelidir. Buradan büyük Türk milletine, bu Diyarbakır'daki bu güzel, bu yiğit annelere destek vermelerini her daim onların yanında olmalarını rica ediyoruz. Bütün kardeşlerimize ve büyük Türk milletine saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz” dedi.

