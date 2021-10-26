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Karacadağ'a 'Lav yolu bisiklet turu' dopingi

DHA

Karacadağ'a 'Lav yolu bisiklet turu' dopingi


Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR, Şanlıurfa ve Mardin'in ortak varlığı olan sönmüş volkanik Karacadağ'ın bilinirliğinin artırılması amacıyla jeoparklar ağına dahil edilmesi için UNESCO'ya geçen ay yapılan başvurunun ardından doğa yürüyüşü ve bisiklet turu düzenlendi. Etkinlikler Karacadağ'a canlılık getirdi.
Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırları içerisinde yer alan sönmüş volkanik Karacadağ'ın en son lav püskürttüğü yüzey olduğu değerlendiren bölge ile lav akışına ait akıntı kırışıklıları, lav dilleri ve altında oluşan lav tünelleri ile mağaraların bulunduğu alanın jeopark olması için eylül ayında UNESCO'ya başvuru yapıldı. Jeopark olarak Türkiye'de tek onaylı yer olan Manisa-Kula'dan yüzölçüm olarak 3 kat daha büyük bir alana sahip olan bölgenin bilinirliliğinin artması amacıyla geçen hafta pazar günü, çevre illerden spor ve doğaseverlerin de katılımıyla 'Lav Yolu' bisiklet turu ve doğa yürüyüşü düzenlendi. UNESCO'ya yapılan müracaat ve düzenlenen bu tür etkinlikler geçiminin büyük çoğunluğunu hayvancılıkla gerçekleştiren bölge halkını turizm konusunda ümitlendirdi.
Terörün sona ermesinin ardından yapılan çalışmalarda şu ana kadar 30 mağara tespit edilen, 100'ün üzerinde mağara bulunduğu tahmin edilen bölge, dağcıların yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı olmaya aday.
'HER ALANDA KATKISI OLUR'
Kırsal Yarımkaş Mahallesi Muhtarı Mehmet Sait Gülçer, büyük bir beklenti içine girdiklerini belirterek, "Doğa sporları, bisiklet sporu için ideal bir yer. Burası yıllardan beri unutulmuş bir yerdi. Türkiye genelinde böyle güzel bir yer bulunmaz. Tabi ki şimdiye kadar hiç gündeme gelmedi. Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'nun katkılarıyla birkaç yıldır gündemde. Bu proje ile ilgili çalışmalarımız da var. Bir genç kardeşimiz de yaptığı proje ile de TÜBİTAK'ta dereceye girdi. Gerçekten bölge halkı için güzel bir şey olur. Burası turizm bölgesi de olur. Ekonomik boyutu bir yana, her alanda katkısı olur" dedi.
Kırsal Çömçeli Mahallesi´nde oturan Mehmet Güner ise, "Bizim çocuklara da katkısı olur. Burası sahipsizdi. Önceden beri kimse gelip görmüyordu. Vali Beyin sayesinde inşallah buralara büyük bir katkısı olur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN
2021-10-26 09:57:13

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