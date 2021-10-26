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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlar ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu

İHA

Uzmanlar ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu

Araç satın alırken dikkat edilmesi gereken konularda uyarıda bulunan uzmanlar, hasar kaydı, temiz kullanım ve dürüst satıcının çok önemli olduğunu söyledi.
Araç satın alırken karar verme sürecinin bazen zorlu bir duruma dönüşebildiğini belirten ve onlarca model, renk, marka araç arasından seçim yapmak ve bunların hangi yakıt çeşidi ile çalıştığını, hangi tip vitese sahip olduğunu araştırmanın karmaşık hale geldiğini kaydeden araç galeri uzmanı Murat Tokman, ikinci el araba alımında ise hasar geçmişi, temiz kullanım ve dürüst satıcı gibi dikkat edilmesi gereken konular olduğunu vurguladı. Tokman, “Bundan dolayı beklentilerinize göre hareket etmeniz ve dürüst satıcılar ile iş yapmanız en doğrusu olacaktır. İlk olarak işe ihtiyaçlarınızı belirlemekle başlayın. Çoğu insan otomobil alımı esnasında çok fazla özelliğin bir arada olmasını istemektedir fakat bilinmelidir ki bütün bu özelliklerin bir araç bünyesinde toplanması çok zor bir durumdur. Az yakıt harcayan bir motor çok fazla devir yapamaz ya da spor bir araba çoğu zaman bir aile için uygun değildir. Bundan dolayı öncelikli gereksiniminizi belirleyip ona göre seçim yapmalısınız. İkinci el araba alımı güvenilir bir yerden olmalı ve satıcı güveni konusundaki endişelerinizi ortadan kaldırmalıdır. Aldığınız yerin güvenli olduğunu size ekspertiz raporu hizmeti sunuyorsa, sorduğunuz sorulara cevap verebiliyorsa ve gerekli koşullarda iade hakkı tanıyorsa anlayabilirsiniz. Aracınızı satın alırken soru sormayı sakın ihmal etmeyin. Online satış ortamlarında görselleri, ekspertiz raporunu, araç sicilini ve şasi numarası ile motor numarasının ruhsatta aynı olup olmadığını mutlaka kontrol edin ve bir sorun gözünüze çarparsa çekinmeden sorgulayın. Araç parçalarının orijinalliği de önemli ve dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bazı araç sahipleri parçaları keyfi olarak değiştirebilmekte ve bu da kaskosunu etkileyebilmektedir. Bunun için parçaların değişimi hakkında bilgi sahibi olmaya çalışın. Alacağınız ikinci el aracı bir süre sonra elinizden çıkarmayı düşünüyorsanız, ikinci el araba piyasasında popülerliğini göz önünde bulundurun. Böylece sizin de başka bir alıcıya satışınız daha kolay bir hale gelecektir” dedi.

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