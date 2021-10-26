Acılı baba Yusuf Erdinç: “HDP oğlumu benden kopardı, içimi paramparça etti” Ailelerin direnişi devam ediyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 785'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 785’inci gününde de devam ediyor. Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetinde eyleme devam ediyor. Evladını almadan eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, oğluna 'teslim ol' çağrısı yaptı. Erdinç, “HDP benim oğlumu benden kopardı. Beni paramparça ettiler, Allah da onları param parça etsin. 2015’ten bu yana oğlumun peşini bırakmadım. Bundan sonra da bırakmayacağım. Yaklaşık 3 yıldır buradayız, 3 sene daha kalsa ben oğlumu terk etmeyeceğim. Oğlum orası senin yerin değil, bırak gel. Ben seni büyüttüm, devletimiz için kendimiz ve kardeşlerin için, Amerika için büyütmedim. Bırak gel, sen okumuş bir adamsın, etrafına bak eğer bir tane HDP’linin oğlu varsa sen de kal, onların çocukları orada yok, Avrupa’dalar. Sana ne yaptılar, elindeki kalemi kırdılar, eline silah verdiler. Bırak gel, ben senin babanım, arkandayım, kurban olayım gel” dedi.

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