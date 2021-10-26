Vali Karaloğu, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan’nı makamında kabul etti

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilik makam odası girişinde bulunan şeref defterini imzalayan Patrik Maşalyan, ardından Vali Karaloğlu’nun makamına geçti. Burada basın mensuplarına fotoğraf verilmesi sonrası Vali Karaloğlu ve Patrik Maşalyan görüşmesi basına kapalı devam etti.

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