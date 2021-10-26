Türkiye’nin en büyük mandala etkinliği Ceylan Karavıl Park AVM'de yapıldı

Ceylan Karavil Park AVM, birbirinden farklı etkinliklerle ve kültürel, sanatsal alanlarda deneyimleri ziyaretçilerine sunarak Diyarbakır ve bölgenin çekim noktası olmaya devam ediyor.

Büyük heyecan oluşturan çocukların çok sevdiği mandala etkinliği 2324 Ekim tarihlerinde Ceylan Karavil Park Avm’de gerçekleşti. AVM giriş katında gerçekleşen mandala boyama etkinliğine yaklaşık 600 öğrenci katılım sağladı. Yaklaşık 63 metrekare büyüklüğünde muhteşem mandala etkinliği aynı zamanda bu güne kadar Türkiye’de yapılan en büyük mandala etkinliği olduğu öğrenilirken, AVM yönetimi etkinlik sonunda katılım sağlayan bütün çocuklara ve ebeveynlerine teşekkürlerini sundu.

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