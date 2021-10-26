Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sahak Maşalyan, Diyarbakır'da



Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen 645 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sahak Maşalyan, kiliseyi ziyaret etmek için geldiği kentte Vali Münir Karaloğlu ile de görüştü.

Sur ilçesinde Ermeni cemaatinin 'Orta Doğu'daki en büyük kilisesi' olarak bilinen 645 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi ile Mar Petyun Keldani Kilisesi'nin de içinde olduğu 4 kilise, 2015'te hendek ve barikat olayları sırasında PKK'lı teröristlerce tahrip edildi. Hem zararın ortadan kaldırılması hem de kiliselerin ibadete açılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, onarım ve restorasyon başlattı. Restorasyon çalışmaları tamamlanan Surp Giragos Kilisesi'ni ziyaret etmek amacıyla Diyarbakır'a gelen Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

'AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUK'

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Maşalyan, Vali Karaloğlu ile görüştü. Karaloğlu, Maşalyan'ı 12 bin yıllık geçmişe sahip 33 medeniyete ev sahipliği yapmış simge şehir Diyarbakır'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Patrik Maşalyan ise zengin bir kültür birikimine sahip Diyarbakır'ın kadim surları ve tarihi kiliselerinde yapılan restore çalışmalarından dolayı Vali Karaloğlu'na teşekkür etti. Görüşme sonra Karaloğlu, Maşalyan'a el yapımı Diyarbakır işi fincan takımı hediye etti. Maşalyan da Vali Karaloğlu'na Ermeni ressamların yaptığı iki ciltlik bir eseri verdi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-10-26 15:19:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.