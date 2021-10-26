Diyarbakırlı çocuklar hipodromda keyifli anlar geçirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kreş ve Gündüz Bakım Evinde eğitim gören çocukların sosyal gelişimine katkıda bulunmak için çocuklara farklı alanlarda etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 450 Evler Kreş ve Gündüz Bakım Evindeki öğrencilere sürpriz yaparak onları Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Diyarbakır Hipodromuna götürdü. Hayatlarında ilk kez hipodromu gören ve ata yaklaşan minikler heyecanı ve sevinci birlikte yaşadı. Doğayla buluşup atlarla keyifli vakit geçiren minikler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklar, hipodromda Zerzevan Kalesi fotoğraf sergisini de ziyaret etti.

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