Çermik’in çehresi değişiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Çermik’i cazibe merkezi haline getirecek projesinde çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Melike Belkıs Kaplıcaları, doğası ve tarihi eserleri ile önemli turizm potansiyeline sahip olan ilçenin çehresini değiştirmek için harekete geçti. Projede yıpranmış ve sorunlu altyapısıyla yağışlı havalarda su baskınlarının gerçekleştiği Çermik Çarşısı ve eski Siverek Caddesi sokak sağlıklaştırma kapsamında yenileniyor. Çarşı ve Eski Siverek Caddesinde bulunan iş yerlerinin dış cephe iyileştirmesi yapıldığı proje kapsamında caddelerin altyapı ve üst yapı sorunları giderilecek. Çermik Çarşısında bulunan Saray Hamamı ilerleyen süreçte kent müzesine dönüştürülüp ilçe turizmine kazandırılacak. Çalışmalar kapsamında toplam 800 metre uzunluğunda Çarşı Caddesi ve eski Siverek Caddesinin birleşiminden oluşan 3 cadde, 5 sokak ve 252 dükkanda sokak sağlıklaştırma ve cephe rehabilitasyonu 9 milyon 19 bin liraya yapılacak.



Kent mimarisine uygun belediye hizmet binası

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan belediye hizmet binası ilçenin mimari yapısına uygun şekilde inşa edilecek. Toplam inşaat alanı bodrum, zemin ve 3 kat ile birlikte 3 bin 360 metrekare olacak hizmet binası 7 milyon 593 bin lira ihale bedeliyle yapılacak.

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