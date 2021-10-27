AFAD tarafından Çermik'te kamp kurularak farkındalık eğitimi verildi

Afet ve Acil Durum (AFAD) Diyarbakır İl Müdürlüğü ve Çermik Kaymakamlığınca 2021 afet farkındalık eğitimi yılı nedeni ile yapılan protokol çerçevesinde 2628 Ekim 2021 tarihleri arasında imzalanan protokolle Çermik ilçesinde eğitim kampı başladı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellere ve halka afet farkındalık eğitiminin yanı sıra ilçe jandarma komutanlığı ve özel güvelik personellerine ise afet farkındalık ve çadır kurma eğitimleri verilmeye başlandı. Çermik ilçesinde ikamet eden, AFAD gönüllüsü başvurusu yaparak online eğitimi bitiren 20 temel AFAD gönüllüsüne ise 2. modül eğitimi, ilçede kurulan kamp alanında start aldı. Diyarbakır'da AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışan temel AFAD gönüllü sayısı 6 bin 331, AFAD'ın destek gönüllü sayısı ise son eğitimlerle 240 kişiye yükseldi.

Çermik'te devam eden eğitim hakkında açıklama yapan AFAD gönüllüsü Bilal Çelikten; "İlçemizde AFAD gönüllüsü olmak isteyen bizlere, buraya kadar gelip kapımızın önünde bize eğitim desteği vererek, destek AFAD gönüllüsü olmamıza katkı sağlayan Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü ve ekiplerine teşekkür ederiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.