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Diyarbakır’da döviz bürosu sahibini boş yangın tüpü ile dolandırdılar Pes dedirten dolandırıcılık Önce arayıp yangın tüpü denetimine gideceklerini söyleyen dolandırıcılar, aradıkları iş yerlerine boş yangın tüpü sattı

İHA

Diyarbakır’da döviz bürosu sahibini boş yangın tüpü ile dolandırdılar Pes dedirten dolandırıcılık Önce arayıp yangın tüpü denetimine gideceklerini söyleyen dolandırıcılar, aradıkları iş yerlerine boş yangın tüpü sattı

Diyarbakır’da yangın tüpünün olmadığını fark eden dolandırıcılar, telefonla ulaştıkları döviz bürosu sahibine, belediyeden aradıklarını ve tarihi geçmiş yangın tüpü denetimi yapacaklarını belirterek, bir gün sonra da yangın tüpü satıcısı kılığında geldikleri iş yerine 200 lira değerindeki yangın tüpünü 380 liraya satıp kayıplara karıştı.
Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, kendilerini belediye görevlisi olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Ofis semtindeki iş yerlerini tek tek dolaşarak bir döviz bürosunda görünürde yangın tüpü olmadığını fark ederek telefonla iş yerini aradı.

Önce telefonla aradılar, ardından boş yangın tüpü sattılar
Kendilerini, ‘Belediyeden arıyoruz yangın tüpünüz yok veya dolum tarihi geçmiş ise yenileyin. Yangın tüpünü alın ya da doldurun’ diyerek görevli olarak tanıtan dolandırıcılar, bir gün geçtikten sonra aradıkları iş yerine yangın tüpü ile gitti. Telefonla aradıkları iş yerine elinde yangın tüpü ile gelen bir şahıs kendisini satıcısı olarak tanıtıp karşılığında 200 lira değerindeki boş yangını tüpünü 380 liraya satarak kayıplara karıştı. Başından geçen olayı anlatan iş yeri sahibi Semih Parlamış, “İş yerimizi şahsı belli olmayan bir vatandaş aradı. ‘Belediyeden arıyorum, yangın tüpüyle ilgili bir çalışmamız var. Sizin de yılınız dolmuş ve gelip bakacağız, yardımcı olacağız” dediler. Ben de tabii memnuniyetle diye karşılık verdim. Ertesi gün oldu iş yerinde değildim ben. Beni aradılar iş yerime geleceklerini söylediler. Geldiklerinde ben iş yerinde değildim. Bir tane yangın tüpü bırakmışlar. bunun karşılığında 380 lira ödeme almışlar sonra biz araştırınca bunun bir oyun olduğunu anladık ve dolandırıldığımızı fark ettik. Kendilerine bu sefer biz ulaşmak istiyoruz. Ne iş yerine ne de cep telefonlarından ulaşamıyoruz, açmıyorlar, ‘Selim ağabey ben yoğunum geliyorum’ diyerek bizleri oyalıyorlar” dedi.

“Şahıslar yakalanırsa şikayetçi oluruz”
Bunların başka insanları dolandırmadan yakalanmalarını istediklerini ifade eden Parlamış, “Böyle bir mağduriyet yaşadık. Bu bizim başımıza geldi, herkesin başına gelebilir. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. Şikayetçi olmadık, çok önemli değil. Belediyenin ismini kullanarak insanların mağdur etmeleri uygun değil. Şahıslar yakalanırsa şikayetçi oluruz niye olmayalım? Çünkü ayıp bir şey ve belediyeyi kullanarak insanların duygularıyla oynamaları yanlış” diye konuştu.

“Telefonla değil yerinde denetim yapıyoruz”
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan belediye yetkilileri ise ekiplerinin denetime gitmeden telefonla iş yerlerini aramadığını ve yerinde denetim yaptıklarını aktararak, vatandaşların dolandırıcılara karşı duyarlı olmalarını istedi.
Öte yandan yaşanan olayla ilgili olarak Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri telefonla iş yerlerini arayarak belediye görevlisi olarak kendini tanıtan şahısların yakalanması için güvenlik kamera görüntülerini inlemeye alıp çalışma başlattı.

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