Bölgesel Amatör Ligde maraton başlıyor

Bölgesel Amatör Futbol Liginde (BAL) 20212022 sezonu bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak. Diyarbakırspor, ilk haftayı maç yapmadan bay geçirecek. Diyarbakır ve bölge takımları 1. bölgede mücadele edecek.

Bu hafta sonu start alacak 20212022 sezonunda BAL, her biri üç ayrı gruptan oluşan 9 bölgede, toplam 27 grupta 260 takımın katılımıyla oynanacak. 6 ve daha fazla takımla temsil edilen İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Manisa ve Trabzon illeri birden fazla, beş ve daha az takımla temsil edilen iller ise aynı grupta yer aldı. Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre yapılacak. Her bölgede grup birincisi olan üçer takım, kendi bölgelerindeki grup birincileri ile tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre karşı karşıya gelecek. Bölge Birinciliği PlayOff müsabakaları sonunda 9 takım TFF 3. Lige çıkmaya hak kazanacak.

20212022 sezonu Bölgesel Amatör Ligde grup müsabakaları 3031 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak ve 27 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Bölge birinciliği müsabakaları ise 917 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.