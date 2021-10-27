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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır ve Trabzon arasında 'Biriz, beraberiz, kardeşiz' etkinliği

İHA

Diyarbakır ve Trabzon arasında 'Biriz, beraberiz, kardeşiz' etkinliği

Trabzon’un Ortahisar Belediyesi ile Diyarbakır’ın Yenişehir Beledisi tarafından 'Biriz, beraberiz, kardeşiz' etkinlikleri kapsamında sergi, konser ve her iki ilin yöresel halk oyunları ekibi tarafından Diyarbakır Forum AVM’de gösteriler sergilendi.
Türkiye’nin zenginlikleri, tarihi değerlerini bir arada yaşayabilmek ve yaşatabilmek adına düzenlenen etkinliğe Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Şahin, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Hizmet İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Hakkı Kaplan ile davetliler katıldı. 'Biriz, beraberiz kardeşiz' projesi kapsamında sergi, konser ve her iki ilin yöresel halk oyunları ekibi tarafından Diyarbakır Forum AVM’de gösteriler sergilendi.

“Bu milletin bileği bükülmez”
Coşkuyla açılışı gerçekleşen etkinlikte horon oynanırken türküler söylendi. Açılış konuşmasını yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, icra edilen etkinlik ile kültürün, sanatın, sporun iyileştirici ve kaynaştırıcı özelliği çok önemli olduğunu belirtti. Kaymakam Beşikci, "Pandemi döneminde de gördük ki insanlar yaklaşık iki yıldır kabuklarla çekilmek zorunda kaldı. Bu dönemde belki bir araya gelmeye, statlarda aynı maçı izlemeye, konserlerde beraber alkış tutmaya hasret kaldık. Kültür, sanat, spor, pandemi gibi bir zor dönemde bizleri birleştiren en önemli özellikler oldu. O yüzden bugün burada büyük bir keyif aldığım, büyük bir mutluluk duyduğum hatta biraz önce horon ile halayın bir araya geldiğinde bu milletin bileği bükülmez dediğin bir anı yaşatan değerli Ortahisar Belediye Başkanımıza, kıymetli misafirlere, siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

"Ortahisar ve Yenişehir kardeş belediye olmanın resmi adımını da atacağız"
Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, her iki belediyenin kardeş belediye olma yolunda resmi adımlar atacağını aktardı. Genç, "Bu kadın topraklarda gözü olan emperyal güçlerin bu birlikteliği bozmak uğruna yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Maalesef burada insanlarımız çok sıkıntılar çekti, acılar çekti. Bu birlik beraberliği bozarak emperyal güçlerini burada, bu topraklarda icra etmeye çalışanlara benim Diyarbakırlı kardeşim, vatandaşım imkan vermedi, fırsat vermedi, fırsat da vermeyecek Allah'ın izniyle. O oyunları hep beraberce bozduk, bozmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu kardeşlik iklimini de değerli kaymakamımızla beraber resmileştirerek Ortahisar ve Yenişehir Belediyelerimizi de kardeş belediye olmanın resmi adımını da atacağız inşallah" diye konuştu.

“Trabzon fotoğraflarını bugün Diyarbakır'da sergiliyoruz”
Diyarbakır Fotoğrafçılar Derneği (Fotono21) Başkanı Mehmet Kılıçoğlu ise 2019 yılında Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün davetlisi olarak Trabzon'daki fotoğraf çalıştayına katıldıklarını söyledi. Orada 100 fotoğraftan oluşan Diyarbakır fotoğrafları sergisi açtıklarını, karşılıklı fotoğraf sergileri düzenlediklerini vurgulayan Kılıçoğlu, "Daha sonra Trabzon'un fotoğraf sahası Metin Öztürk'ün fotoğraflarını Diyarbakır'da sergiledik. Pandemi döneminde tabii bu şeyler yavaşladı. Sanat da bundan nasibini aldı. Şimdi ortam yavaş yavaş düzeldi. Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş kurtuluyoruz. Tabi tedbirli olmaya devam ederek süreci götürüyoruz. Bu süreçte de yine Trabzon'da Zerzavan Kalesinin tanıtımıyla ilgili Ortahisar Belediyesinin ev sahipliğinde çok büyük bir fotoğraf sergisi yaptık. Yenişehir Belediyesinin katkılarıyla akabinde de Yenişehir Belediyesine ev sahipliğinde, Ortahisar Belediyesine ve Trabzonlu fotoğraf sanatçılarının atmış bir fotoğraftan oluşan Trabzon fotoğraflarını bugün Diyarbakır'da sergiliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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