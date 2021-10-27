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Oğlunu dövdüğünü öne sürdüğü öğretmene kafa attı

DHA

Oğlunu dövdüğünü öne sürdüğü öğretmene kafa attı


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da A.B., ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki oğlu Y.E.O.´ye şiddet uyguladığını öne sürdüğü öğretmeni A.B.´ye gittiği okulda çıkan tartışmada kafa attı. Taraflar karşılıklı şikayetçi olurken, Eğitim Bir-Sen, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen ortak basın açıklaması yaparak olayı kınadı.
Olay, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi´ndeki Şehit Mehmet Hüseyin Balta Ortaokulu´nda meydana geldi. Y.E.O., sınıfta yalan söylediği gerekçesiyle öğretmeni A.B. tarafından iddiaya göre dövüldü. Y.E.O., eve döndüğünde durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine baba Bilal O. ile kızı S.S.O. okula gitti. Okulda, babakız ile öğretmen A.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bilal O., öğretmen A.B.´ye kafa attı. Araya giren diğer öğretmenler, polise haber verdi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Bilal O. ve öğretmen A.B.´nin şikayeti üzerine taraflar karakola götürüldü.
ÖĞRETMEN HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU
Öğretmen A.B. hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü´ne de şikayette bulunan Bilal O., oğlunun öğretmeni tarafından hem fiziksel hem de duygusal şiddete maruz kaldığını söyledi. Bilal Ö., "Konuşmak için okul müdürünün yanına gittim. Eğer şiddete karşı bir insan olmasam ve şiddet yapmaya gitsem yanıma 23 yaşındaki kızımı almam. Okulda müdürü bulamadık, etrafta yetkili birini beklerken öğretmen yanımıza yanaştı. Oğluma, `Bu kim?´ dedim. `Öğretmenim´ dedi. `Hocam neden çocuğuma şiddet uyguladınız, sebep ne, öğrenebilir miyim´ dedim. `Oğlunuz yalan konuşuyor´, dedi. Dedim `Siz mi, vurdunuz?´ `Evet ben vurdum´, dedi. `Hangi hakla vuruyorsunuz´, dedim. `Ben öğretmenim´ dedi. Ben de `Bir eğitici olarak çocuklara şiddet uygulamanızı mı hak kılıyor´ dedim. O da `Bana şiddet uygulayamazsınız´ dedi. Ben, `Sizinle konuşuyorum size şiddet uygulamıyorum´ dedim. Bağırmaya başladı `Bana şiddet uygulama´ diye. Ben de `Müdürün odasına gidelim´ dedim. Müdürün odasına yönelirken diğer öğretmenler de benim üzerime geldi vandalca. Bağırmaya ve psikolojik olarak baskı uyguladılar ve kızım da `Sizi şikayet edeceğim´ dedi. Kızıma yakın bir mesafede yanaşarak elini kaldırdı, o esnada ve psikolojiyle kızıma vuracak hissiyle hiç yapmak istemediğim ve şiddete karşı olmama rağmen öğretmene fiziksel temasta bulundum. Okul yönetimi bunun üzerine beni kızımla beraber odaya aldılar, üzerimize kapıyı kilitlediler. Yaklaşık 8-10 öğretmen psikolojik baskı uyguladılar. Ben diyorum ki `Çocuğum dövülmüş´. Bana diyorlar ki `Eğitimciye şiddet uygulayamazsın´, diyorlar. Şikayetçi oldum, aynı zamanda maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Avukatım bunun için dosya hazırlıyor. Çocuğun psikoloji alt üst oldu, 10 yaşındaki çocuk gece uykudan bağırarak kalktı ve altını ıslatmıştı."
'SENDİKALARDAN BASIN AÇIKLAMASI´
Olayın yaşandığı okula gelen Eğitim Bir-Sen, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen il başkanları öğretmen A.B. ile görüştü. Öğretmenler ve sendika temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Görev yapan öğretmen arkadaşımızın veli tarafından saldırıya maruz kalması, öğretmene şiddet yasasının derhal çıkarılması gerektiğini, öğretmeni koruyan bir meslek kanununa duyulan ihtiyacın aciliyetini ortaya koymuştur. Öğretmeni güçlendirecek, donatacak, koruyacak tedbirler almak yerine, onu hedef alan saldırılar karşısında sessizliğe gömülmenin anlaşılır bir yanını göremiyoruz. Toplumdaki şiddeti eğitimle yok etmenin hesabını yaparken, şiddeti eğitimin içine sokmaya davetiye çıkarıcı uygulamaların akılla, izanla ve vicdanla telif edilir bir yanı yoktur."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-10-27 15:57:30

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