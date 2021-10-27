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Diyarbakır’da MİT ile Emniyetin ortak terör örgütü operasyonuyla ilgili açıklama Terör örgütü PKK üyelerine sahte pasaport temin eden şebeke çökertildi, 7 kişi tutuklandı

İHA

Diyarbakır’da MİT ile Emniyetin ortak terör örgütü operasyonuyla ilgili açıklama Terör örgütü PKK üyelerine sahte pasaport temin eden şebeke çökertildi, 7 kişi tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK üyelerine sahte pasaport temin eden şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonla ilgili emniyetten yapılan açıklamada 9 kişi gözaltına alınırken, 7’si tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü terör örgütü PKK üyelerine sahte pasaport temin eden şebekeye yönelik yapılan operasyonla ilgili Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde, PKK/KCK terör örgütünün milis ve iş birlikçi yapılanmalarında faaliyet göstermekte iken haklarında dava açılan şahısları sahte pasaport ile kimlik çıkartarak yurtdışına yasa dışı yollardan kaçırmaya çalışan 9 şüpheliye yönelik Diyarbakır ve İstanbul’da 16 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldığı bildirildi.

Açıklamanın devamında ise, “Yapılan operasyonda; çok sayıda dijital materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca, fişek ve sahte pasaport ele geçirilmiştir. Emniyet birimlerimizin duyarlı çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırmak üzere kurulan organizasyon çökertilmiştir. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, bugün akşam saatlerinde adli makamlara sevk edilmiş; 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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