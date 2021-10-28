Diyarbakır'ın kelebekleri farkındalık haftasını kutladı

Diyarbakır'da halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen Epidermolozis Bülloza hastalığına yakalanan çocuklar bir araya gelerek 2531 Ekim Kelebek Hastalığı Farkındalık Haftasını kutladı.

2531 Ekim Kelebek Hastalığı Farkındalık Haftasında kelebek hastalığına yakalanan çocuklar bir araya geldi. Dicle Vadisinde düzenlenen etkinliğe Diyarbakır Vali Yardımcısı Zerrin Beşikçi, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, Dermatoloji öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Uçmak, Doç. Dr. Sabahattin Ertuğrul, Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal'ın eşi Nesrin Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Fatma Biçer, 70'e yakın kelebek hastası ve aileleri katıldı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, bu yola çıkmaya niyet ettiğinde hedefinin hem çocuklara umut olmak hem ilaç bulmak olduğunu aktararak kapı kapı dolaşıp şifa aradığını söyledi. Çalışır, “Seslerini herkese duyurmak için yol uzun ve zordu. Dua, emek, yavaş yavaş ama yılmadan devam ettim. İmtihan zor, yalnızlıksa çok daha zordu, derken yıllar geçti ve birken ikiyken beş, olduk. Bugün bakıyorum ve kelebeklerimin yanında dağ gibi bir yığın yürek görüyorum. Sesimize kulak veren, çağırdığımızda koşan, acımızı paylaşan ve zor zamanlarımızda kelebeklerimize destek olan güzel insanlar bugün de bizlerleydi. Geçmişteki azlığa baktım ve bugünkü çokluğa, kaldırdım başımı, dedim ki çok büyüksün Allah'ım, çok şükür. Desteklerini bizden eksik etmeyen kelebeklerimizin güçlü çemberindeki tüm dostlarımıza sevgi saygı ve vefa ile. Kelebek Haftasında farkındalık oluşturalım bu yüreği güzel kelebeklerimize sahip çıkalım. Bizi unutmasınlar, din, dil, ırk fark etmeksizin, bu yürekli çocukları fark etsinler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.