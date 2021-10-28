Diyarbakır’da Lojistik Merkezi için imzalar atıldı Vali Münir Karaloğlu, “Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birini yapacağız” “Proje tamamlandığında Diyarbakır lojistik köyün farkını ortaya koymuş olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da Lojistik Merkezi için imzalar atıldı Vali Münir Karaloğlu, “Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birini yapacağız” “Proje tamamlandığında Diyarbakır lojistik köyün farkını ortaya koymuş olacak”

İHA

Diyarbakır’da Lojistik Merkezi için imzalar atıldı Vali Münir Karaloğlu, “Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birini yapacağız” “Proje tamamlandığında Diyarbakır lojistik köyün farkını ortaya koymuş olacak”

Türkiye’nin en büyük lojistik merkezlerinden birinin Diyarbakır’da kurulması için düzenlenen imza töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, “İnşallah Diyarbakır'da Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birisini yaptığımız bu projeyi sağlıklı bir şekilde hayata geçirdiğimizde hem ülkemiz hem bölgemiz ve şehrimiz çok ciddi bir rekabet avantajı sağlayacaktır” dedi.
Türkiye’nin en büyük lojistik merkezlerinden birinin Diyarbakır’da kurulması için imza töreni düzenlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Aliemri Toplantı Salonunda yapılan imza törenine Vali Münir Karaloğlu, yüklenici firma yetkilileri ve belediyenin birim başkan ile müdürleri katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Vali Münir Karaloğlu, “Ben Diyarbakır'da göreve başladığımda masamın üzerinde bulduğum önemli, şehri ilgilendiren, önemli projelerden bir tanesi lojistik köy projesiydi. 2 milyon 2 yüz 30 bin metrekarelik yaklaşık bir alan belirlenmiş bunun 800 bin metrekaresinin mülkiyeti büyükşehirde, kalan kısmı ise TOKİ Başkanlığı'na aitti. TOKİ'yi talimatlandırdılar. TOKİ'nin elindeki yaklaşık bin 200 dönümlük kısmı arazini büyükşehir belediyesi olarak hazine üzerinden satın aldık ve arazinin tamamı büyükşehir belediyesine geçmiş oldu. Tapusunun tamamını aldık. Artık işimiz daha kolay oldu. Karar verici kurum teke düşmüş oldu” dedi.

“Lojistik merkezi çok ciddi bir rekabet avantajı sağlayacak”
Lojistiğin artık üretim maliyetlerini de çok önemli etkileyen faktörlerden biri olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Lojistik son pandemi süreci gösterdi ki tedarik zincirinin en kritik aşaması. Lojistik artık üretim maliyetlerini de çok önemli etkileyen faktörlerden bir tanesi. Şu anda dünya çok önemli mal sıkıntısı çekiyor. İşte her şeyde ciddi bir pahalılık var. Bunun temelinde lojistik, yetersiz lojistik var. İşte İngiltere'de petrol istasyonlarının önünde kuyruk var. İngiliz hükümeti diyor ki ‘Ben tanker bulup nakledemiyorum’. Lojistikten bahsediyor aslında ve bundan sonra lojistiği dünya daha çok konuşacak, lojistik altyapısı güçlü ülkeler, güçlü bölgeler ve şehirler rekabet bakımından diğer ülkelere, bölgelere diğer şehirlere çok avantaj sağlayacak. İnşallah Diyarbakır'da Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birisini yaptığımız bu projeyi sağlıklı bir şekilde hayata geçirdiğimizde hem ülkemiz hem bölgemiz ve şehrimiz çok ciddi bir rekabet avantajı sağlayacak. Buna sadece Diyarbakır'da yapılan iş, aş, istihdam sağlayan bir proje olarak bakmayın. Diyarbakır çok önemli ticaret yolları üzerinde hem Ortadoğu'ya hem Orta Asya coğrafyasına yakın oralara ticareti güçlü bir şehir karayolu, demir yolu ve hava yolu ile ulaşabilen bir şehir ve destinasyon ki bizim lojistik merkezimizin içerisinden tren yolu geçiyor. İnşallah tren yolu indirme, boşaltmada olan depolar olacak bu lojistik köyün içerisinde bu bile Diyarbakır Lojistik köyünün farkını ortaya koymuş olacak” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımıza Diyarbakır halkımız adına çok teşekkür ediyorum”
Lojistik merkezinin ülke ve şehir ekonomisine katkı sağlayacağını aktaran Vali Karaloğlu, “Bugün sözleşme imzalayacağımız firmamız sağlıklı bir şekilde bitirdiğinde hem ülke ekonomisine hem şehir ekonomisine de çok ciddi katkıları olacak. Projeyi bugün imza altına alacağız. Ben ülkemize, şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Destek ve diğer bakanlıklara talimatlarıyla, projelerin sonlanmasında talimatları olan Cumhurbaşkanımıza Diyarbakır halkımız adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Karaloğlu yüklenici firma yetkilileriyle birlikte lojistik merkezinin imzalarını atarak hayırlı olmasını temenni etti.

Lojistik Merkezi
Güneydoğu’da da bir ilk olacak olan lojistik merkez, 217 hektar üzerine kurularak Türkiye’nin en büyük lojistik üssü haline gelecek. Lojistik merkezinde 5 şeritli bir demiryolu terminali de yer alacak. Demiryolu yanaşmalı 11 bin metrekarelik 16, demiryolu yanaşmasız 12 bin 500 metrekarelik 8,5 bin 600 metrekarelik 11, 2 bin 900 metrekarelik 23 deponun yer alacağı merkezde, 161 bin 500 metrekarelik lisanslı depo silo alanı, demiryolu terminali, 700 araçlık tır parkı, akaryakıt istasyonu da bulunacak. Lojistik merkezinin kurulması ile bölgenin en önemli ticaret yollarının kesişim noktalarında bulunan Diyarbakır’ın istihdamına da büyük oranda katkı sunması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağabeyine özenerek başladığı kick boksta dünya üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Ağabeyine özenerek başladığı kick boksta dünya ...
Diyarbakır'ın kelebekleri farkındalık haftasını kutladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın kelebekleri farkındalık haftasını ...
MİT ve Diyarbakır Emniyetinden terör operasyonu: 7 tutuklama
YEREL HABERLER MİT ve Diyarbakır Emniyetinden terör operasyonu: 7 ...
Evlat nöbetinde aile sayısı 238'e yükseldi
YEREL HABERLER Evlat nöbetinde aile sayısı 238'e yükseldi
Diyarbakır’da MİT ile Emniyetin ortak terör örgütü operasyonuyla ilgili açıklama Terör örgütü PKK üyelerine sahte pasaport temin eden şebeke çökertildi, 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da MİT ile Emniyetin ortak terör örgütü ...
HDP’den kardeşini isteyen ağabey, evlat nöbeti eyleme katıldı Ağabey Serdar Yıldız: “Kardeşimin dağa kaçırılmasında sebep HDP'dir” “Türkiye'de akan bütün kanların HDP'den geçtiğini düşünüyorum” “Çok cesur olsalardı kepenk indirip gitmezlerdi”
YEREL HABERLER HDP’den kardeşini isteyen ağabey, evlat nöbeti eyleme ...
Diyarbakır’da MİT ve Emniyet’ten terör operasyon Terör örgütü PKK üyelerine sahte pasaport temin eden şebeke çökertildi, 6 kişi tutukladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da MİT ve Emniyet’ten terör ...
Oğlunu dövdüğünü öne sürdüğü öğretmene kafa attı
YEREL HABERLER Oğlunu dövdüğünü öne sürdüğü öğretmene kafa attı
Diyarbakır Amatör Futbol Ligi'nin yeni ismi DTSO Amatör Futbol Ligi oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır Amatör Futbol Ligi'nin yeni ismi DTSO ...
Diyarbakır ve Trabzon arasında 'Biriz, beraberiz, kardeşiz' etkinliği
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Trabzon arasında 'Biriz, beraberiz, ...
Diyarbekirspor kupa sınavında
YEREL HABERLER Diyarbekirspor kupa sınavında
Bölgesel Amatör Ligde maraton başlıyor
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Ligde maraton başlıyor
Antrenörlerden sezon öncesinde Başkan Beyoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Antrenörlerden sezon öncesinde Başkan Beyoğlu'na ...
Altın işlemeli 5 Tevrat'ı Suriyeliden almış
YEREL HABERLER Altın işlemeli 5 Tevrat'ı Suriyeliden almış
Ailelerin PKK ve HDP'ye karşı direnişi ilk günkü kararlılıkla sürüyor Evlat hasreti çeken yüreği yanık anne Toptaş: “Üzüntüden kalp hastası oldum karaciğerimi aldılar”
YEREL HABERLER Ailelerin PKK ve HDP'ye karşı direnişi ilk günkü ...
Diyarbakır’da döviz bürosu sahibini boş yangın tüpü ile dolandırdılar Pes dedirten dolandırıcılık Önce arayıp yangın tüpü denetimine gideceklerini söyleyen dolandırıcılar, aradıkları iş yerlerine boş yangın tüpü sattı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da döviz bürosu sahibini boş yangın tüpü ...
'Meme kanseri erken dönemde tespit edilirse, organ kaybı olmadan tedavi edilir'
YEREL HABERLER 'Meme kanseri erken dönemde tespit edilirse, organ ...
Saç uzmanları önerdi, PRP ile saçların güçlendirilmesi mümkün
YEREL HABERLER Saç uzmanları önerdi, PRP ile saçların ...
AFAD tarafından Çermik'te kamp kurularak farkındalık eğitimi verildi
YEREL HABERLER AFAD tarafından Çermik'te kamp kurularak farkındalık ...
Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Gençlerimizi zehirleyemeyecekler
YEREL HABERLER Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Gençlerimizi ...
Çermik’in çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Çermik’in çehresi değişiyor
Diyarbakırlı çocuklar hipodromda keyifli anlar geçirdi
YEREL HABERLER Diyarbakırlı çocuklar hipodromda keyifli anlar ...
Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sahak Maşalyan, Diyarbakır'da
YEREL HABERLER Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sahak Maşalyan, ...
Aydın: "Onlar bozmak, biz ise yapmak, yaşatmak için mücadele ediyoruz"
YEREL HABERLER Aydın: "Onlar bozmak, biz ise yapmak, yaşatmak için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.