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Mezarlığa 160 personelle uyuşturucu operasyonu

DHA

Mezarlığa 160 personelle uyuşturucu operasyonu


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da Mardinkapı Mezarlığı´nda uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik 160 polisle operasyon düzenlendi.
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mardinkapı Mezarlığı'nda uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kullanıldığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin çalışmalarının ardından mezarlığın krokisi çıkarıldı. Mezarlığa giriş ve çıkış yapılan 4 kapıyla çevresindeki sur diplerindeki alanlar tespit edildi. Kamera ve fotoğraflama çalışmalarının ardından Özel Harekat, Narkotik, Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe TEM ekiplerinden oluşan 160 personelle mezarlığın 4 kapısından içeri girildi  Polis ekipleri, alanda narkotik köpeği Yuri ile uyuşturucu aradı.
Ekipler, operasyonda Ben u Sen, eski Mardin yolu ve Şemşiler Sokak ile Şehitlik Mahallesi´nin giriş çıkışlarını kontrol altına alarak hareketlerinden şüphelenilen kişileri durdurdu. Polis, gece boyunca yaptığı operasyonda 2 bin 166 kişiyi durdurup üst araması ve kimlik sorgusu yaptı. 480 otomobilin kontrol edildi, 128 araçta arama yapıldı. Ehliyetsiz ve alkollü bir sürücünün de yakalandığı operasyonda, sürücüye 4 bin 39 TL idari ceza kesildi. Ekipler ayrıca aralarında çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi de gözaltına aldı. Bir miktar uyuşturucu maddesinin de ele geçirildiği operasyon sabah saatlerine kadar sürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-10-28 12:19:04

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