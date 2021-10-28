AK Parti 'Teşkilat Akademisi' devam ediyor

AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' teması ile düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' 3031 Ekim tarihlerinde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’ta düzenlenecek eğitimlerle devam edecek. İki gün boyunca sürecek eğitimlere tüm teşkilat mensupları katılım gösterecek. Düzenlenen eğitimler sayesinde Türkiye’nin tamamında yaklaşık 93 bin parti yöneticisi için eğitim atağı başlatılacak. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, “Tarihin en önemli seçimi olan Haziran 2023 seçimlerine büyük bir güçle, emin adımlarla hazırlanmaya devam ediyoruz. Hafta sonu yapılacak olan eğitim çalışmaları, yaptığımız teşkilat çalışmalarına büyük bir katkı sunacaktır” dedi.

Eğitimlerin, teşkilat mensuplarının her alanda yetkinlik sahibi olmaları açısından elzem olduğunu belirten ARGE ve Eğitim’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “2023 seçimlerine yaklaşık iki yıl kala 81 il ve 973 ilçede parti teşkilatlarımız ve yöneticilerimiz, 12 farklı alanda çok kapsamlı bir eğitim programına tabi tutulmaktadır. Teşkilat Akademisi Eğitim programı, dava arkadaşlarımızın yalnızca seçim dönemlerinde değil, her daim hazır ve aktif olmalarına önemli katkı sağlayacaktır.” dedi.

ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dersleri yakından takip ettiği ve eğitimler hakkında sık sık raporlar ile bilgilendirildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerde yapılacak eğitimlere video konferans yöntemi ile katılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.