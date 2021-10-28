Forum Diyarbakır'dan eğitime anlamlı destek

Diyarbakır'ın ve bölgenin göz bebeği olan yenilikçi ve modern alışveriş merkezi Forum Diyarbakır eğitime verdiği destekler ile de sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor.

Bu proje kapsamında Diyarbakır Silvan ilçesi Akdere köyü Karaali mezrasında bulunan Karaali İlkokulunun tadilatı gerçekleştirildi. Okulun daha iyi şartlarda ve hijyen koşullarında eğitim verebilmesi için Forum Diyarbakır teknik ekibi gerekli tadilat çalışmaları yaparken, yeni eğitim materyalleri ve ana sınıfı mobilyaları da okula teslim edildi. Proje kapsamında hem yapılan çalışmaları görmek hem de bizzat çocukların enerjisine şahit olmak isteyen Forum Diyarbakır AVM Müdürü Alpay Gündüz, Pazarlama Müdürü Burçin Keleş, İşletme Müdürü Mehmet Düz ve Pazarlama Uzmanı Burcu Bozkuş okulu ziyaret ederek çocuklar ile mutlu anlar yaşadı. Forum Diyarbakır AVM Müdürü Alpay Gündüz, "Hem Forum Diyarbakır ailesi, hem bizler hem de çocuklar için unutulmaz bir gün yaşadık, çocukların enerjileri, sevgileri ve sıcaklıkları muhteşem, bizler çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalıştık ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz, her şey gelecek nesillerimizin daha güzel günler yaşayabilmesi için, tabi ki işimiz burada bitmedi en kısa zamanda çocuklarımızı alışveriş merkezimizde misafir etmek onlara güzel ve eğlenceli bir gün yaşatmak istiyoruz, bu konuda gerekli planlamayı yapıp en kısa sürede gerçekleştireceğiz" dedi.

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