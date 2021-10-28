Sağlıklı Beslenme Danışmanı Özkuş önemli tavsiyelerde bulundu

Sağlıklı Beslenme Danışmanı İlknur Özkuş, beslenme ve zayıflama hakkında önemli ipuçları verdi.

Birçok kişinin çağın değişen beslenme alışkanlıklarına ayak uydururken kilo problemleri yaşadığını dile getiren Sağlıklı Beslenme Daışmanı İlknur Özkuş, artan kilolarla başa çıkmanın bir yerden sonra daha zorlaşacağını ifade etti. Özkuş, "Bu noktada kişiler sağdan soldan duyduğu bilgileri uygular ve bu da doğru sonuçları vermez. Özellikle su içmenin kilo verdirdiği yönündeki konuşmalar sıkça duyduğum konulardan biridir. Ancak doğrusunu anlatmak gerekirse;

özellikle kilo problemi yaşayan insanlar için kritik önem taşıyan, su içmenin kilo verdirdiği düşüncesi teknik olarak doğruyu yansıtsa da sadece su tüketerek zayıflamak mümkün değildir. Hemen hemen tüm diyet listelerinin başında 'sık su tüketin' cümlesi geçer. Elbette ki sağlıklı kilo kaybı için tek başına bu yöntem yeterli değildir; ancak çok ciddi bir destekçidir. Günde minimum 2 litre su tüketmiyorsanız, hali hazırda vücudunuz sıvı eksikliğine bağlı birçok olumsuzluk yaşıyor olabilir. Bu yüzden diyette olun veya olmayın, günlük su tüketiminizi sağlamalısınız. Ayrıca fit bir görünüme sahip olmak ve ideal kilonuza ulaşmak istiyorsanız spor ve düzenli beslenmenin yanında su tüketiminin büyük önem taşıdığını unutmamalısınız. Vücudunuzun sindiriminde ve boşaltımında etkin rol oynayan su tüketimi, kilo vermeniz sırasında size büyük destek sağlar. Ancak sadece su tüketerek kilo verme işleminin mümkün olmadığını bilmeniz gerekiyor" dedi.

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