Çocuklara renkli Mevlid-i Nebi etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Nebi Haftası dolayısıyla çocuklara yönelik 'Mevlidi Nebi Çocuk Şenliği' programı düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda, KaragözHacivat gösterisi, çizgi film gösterimi ve çeşitli etkinliklerle çocuklara, Hz. Muhammed'in hayatı anlatıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte çocuklar, hem eğlendi hem de Hz. Muhammed'in hayatını öğrendi. Programın sunuculuğunu gerçekleştiren Tiyatrocu Hüseyin Goncagül,Mevlidi Şerif dolayısıyla çocuklara özel bir format hazırladıklarını söyledi.

Çocukları eğlendirirken öğrenmeyi amaçladıklarını belirten Goncagül, “Çocukların ruhu büyükler ve yetişkinler gibi değil; 10 dakika sonra dikkati dağılır, kafasını çevirir. Bizde 10 dakikada bir farklı figürler ve inovasyon yaptık. 10 dakika KaragözHacivat çıkıyor, çocuk tam sıkılırken Nasrettin hoca, kukla çıkıyor. Arkasında ise çocuk ilahileri, çocuk şarkıları söylüyoruz. Dolu dolu bir program oldu” dedi.

Minikler de programda çok eğlendiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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