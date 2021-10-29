Çatı katında çıkan yangında maddi zarar oluştu

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Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatı katında maddi zarar oluştu.

Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 1. Sokak'ta dün gece 5 katlı bir apartmanın çatı katından dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.

Çatı katının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2021-10-29 10:32:27



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