9 yıllık hasreti bebekle taçlandıran çift, ikiz gebelikle ikinci sevinçlerini yaşadı

Çocuk hasreti çeken ve 9 yıl aradan sonra Medine isimlerini verdikleri bebekle bu hasreti taçlandıran çift, ikinci sevinçlerini ikiz gebelikle yaşadı.

Mardin’de yaşayan ve 17 yıllık evli olan 35 yaşındaki Ü.Y. ile İ.Y, isimli çift 9 yıllık bebek hasretini 2014 yılında Diyarbakır’da Medine isimli kız çocuklarıyla sonlandırmıştı. 8 yıl aradan sonra kızlarının kardeş istemesiyle çift tekrardan Diyarbakır’a geldi. Yumurta tembelliği nedeniyle çocuk sahibi olamayan çift Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer ile tekrardan tedavilere başladı. Fitoterapi ve akupunktur ile tedavilerini olan çift aynı klinikte ikinci müjdelerini de ikiz gebelikle aldı. Duygu dolu anlar yaşayan çift, şimdi ikiz çocuklarını kucağına alacağı günü iple çekmeye başladı.

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