Bismil Kaymakamı Zengince, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi Kaymakam Enver Hakan Zengince: “Annelerimizin bu mücadelesi insanlığın ortak sesidir”

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince, çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan aileleri ziyaret ederek anne ve babalara karanfil verdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 788’inci gününde de sürerken, Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince aileleri ziyaret etti. Evlat nöbetindeki aileleri beraberindeki belediye başkan yardımcıları ve kurum müdürleriyle ziyaret eden Kaymakam Zengince, ailelerle kaldıkları çadırda tek tek görüşerek çocuklarının nasıl dağa kaçıldığına ilişkin bilgi alıp kendilerine karanfil hediye etti. Aileleri ziyaretinde açıklamalarda bulunan Kaymakam Zengince, “Annelerimizin, ailelerimizin 788 gündür devam eden bu onurlu, haklı ve kutlu mücadelesini hep birlikte gördük ve bu süreci onlarla beraber yaşıyoruz. Annelerimizin bu mücadelesi insanlığın ortak sesidir. Annelerimizin yüreğinden gelen tüm varlıklarıyla ortaya koydukları bu mücadele, bu ses aslında insanlığın toplumun, kamunun ortak vicdanının sesidir” dedi.



“PKK terör örgütü yok olmaya mahkumdur ve yok olacaktır”

Annelerin çocuklarını istediklerini belirten Kaymakam Zengince, “Annelerimiz topluma, millete, bu topraklara faydalı bir evlat olmak için yetiştirdikleri, hatta bazıları kıt kanaatle yetiştirdikleri, varını, yoğunu ortaya koydukları evlatlarını geri istiyorlar. PKK terör örgütü tarafından zorla ailelerinden, toplumundan yaşadıkları bu topraklardan mahrum bırakılarak kaçırılan ve alıkonulan evlatlarını geri istiyorlar. Bizler evlat nöbetinde tutan ailelerimizin ülkemiz ve milletimiz olarak yanındayız. Devletimiz tüm imkanlarıyla her koşulda ailelerimizin yanındadır. Bu mücadelesinde onlarla aynı ortak ve duygu düşünceleri paylaşıyoruz. Bu mücadeleyi devlet ve millet olarak ailelerimizle birlikte ve beraber götürüyoruz. Ailelerimizin ve annelerimizin bu mücadelesi evlatlarını geri istemeleri ve evlatlarına kavuşmalarının yanı sıra ülkemizi, insanlarımızı bu toprakları istismar eden hatta bu bölgenin insanlarına tarihte görülmemiş acılar sebep olan PKK terör örgütüne karşı bir farkındalık mücadelesidir. Bu mücadele sayesinde terör örgütü gençlerimizin duygu ve düşüncelerini yıkayamamakta onların zihinlerini çelememekte, onları alıkoyamamakta ve kaçıramamaktadır. Hasebiyle bu mücadele bu yönüyle bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Devletimizin ve güvenlik güçlerimizin kararlı duruşu, milletimizin dik ve beraber duruşu sayesinde PKK terör örgütü yok olmaya mahkumdur ve yok olacaktır. Ben bu duygularla günlerini, aylarını buraya ayıran annelerimizin bu destansı mücadelesinde onların yanındayım. Annelerimizin en kısa süre içerisinde evlatlarına kavuşmalarını diliyorum. Hiçbir annemizin mübarek bildiğimiz, ayakları öpülesi bildiğimiz hiçbir annenin kalbine evlat acısı değmesini istemiyoruz. Bir daha değmesin” diye konuştu.

Kaymakam Zengince ve beraberindekiler ailelerle birlikte fotoğraf çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

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