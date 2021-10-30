Diyarbakır'da 37 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonda 37 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahların yasa dışı ticaretinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında A.A.'nın otomobiliyle silah getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucu durdurulan A.A.'nın aracında ve evinde yapılan aramalarda 37 ruhsatsız tabanca, 27 mermi, 1 tüfek ve bu tüfeğe ait kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL
2021-10-30 09:55:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.