Mesut Yılmaz’ın adı Diyarbakır’da yaşatılacak

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni açtığı caddelerden birine merhum başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın adını verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eski başbakanlardan merhum Mesut Yılmaz’ın hatırasını kentte yaşatmak için adını bir caddeye verme kararı aldı. Bu kapsamda, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının bu yıl yeni açtığı Mezopotamya Bulvarını Batı Çevre Yoluna bağlayan 3 kilometrelik caddeye Mesut Yılmaz’ın adı verildi. Ulaşım Daire Başkanlığı hazırladığı tabelayı Mesut Yılmaz’ın ölüm yıl dönümünde caddeye yerleştirdi.

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