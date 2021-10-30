AK Parti Adana Milletvekili ve Diyarbakır İl Koordinatörü Erdinç, eğitimi değerlendirdi

Partisinin Diyarbakır’daki eğitim programına katılan AK Parti Adana Milletvekili ve Diyarbakır İl Koordinatörü Mehmet Şükrü Erdinç, ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından ‘Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’ teması ile düzenlenen teşkilat akademisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından ‘Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’ teması ile düzenlenen ve 2 gün sürecek olan teşkilat akademisinin Diyarbakır eğitimleri başlarken, eğitimle ilgili AK Parti Adana Milletvekili ve Diyarbakır İl Koordinatörü Mehmet Şükrü Erdinç, eğitim çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.



“Bu çalışmalar inşallah teşkilatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olur”

Erdinç, partileri tarafından yapılan çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bugün Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgemizde ve Doğu Anadolu Bölgemizde birçok ilimizde ARGE ve Eğitim Başkanlığımız AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkanlığımızın öncülük ettiği teşkilat akademisi programına katılmak üzere buraya geldik. Bildiğiniz gibi teşkilat eğitimi ve özellikle de siyasette eğitim AK Parti'nin başlattığı ve bugüne kadar başarılı bir şekilde yürüttüğü çalışmalar ARGE ve Eğitim Başkanlığımız bugüne kadar siyaset akademisi adı altında birçok çalışmayı yaptı. Bugün de sadece teşkilatlarımıza yönelik siyaset akademisi geçmişte vatandaşlarımızın da dahil olduğu bir durumdu ama bu sadece teşkilatlarımızın ana kademe il ve ilçe teşkilatlarımız yedekleriyle birlikte mahalle başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları il ve ilçe teşkilatlarımız olmak üzere bütün kuruluşların yer aldığı eğitim programı 2 gün sürüyor. Totalde 10 haftalık bir periyoda yayıldı 81 ilde. 7 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanımız Liderlik Akademisi'nde bu eğitimin başlangıç konuşmasını yaptı. O günden bu yana geçen süre zarfında yaklaşık 25 gündür tüm Türkiye'de bu çalışmalar yürüyor. İnşallah Aralık ayı sonu gibi bitirmeyi planlıyoruz. Bitirdiğimizde tüm teşkilatlarımızı 12 başlık adı altında farklı konuşmacılarla eğitmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede bu çalışmalar inşallah teşkilatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olur” diye konuştu.

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