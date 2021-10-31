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Diyarbakır´da şimşekler geceyi aydınlattı

DHA

Diyarbakır´da şimşekler geceyi aydınlattı


Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR´da gece etkili olan gök gürültülü sağanak kenti saatlerce etkisi altına aldı. Yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüz gibi aydınlattı. Gökyüzünde şimşeklerin adeta dans ettiği anlarda muhteşem görüntüler ortaya çıktı.
Diyarbakır´da gece başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden gök gürütülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman yağan doluyla birlikte yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar oldu.  Araçların güçlükle ilerlediği anlarda, trakfik ekipleri olası kazaların önüne geçebilmek için yoğun çaba sarfetti. Meteoroloji verilerine göre, Diyarbakır ve çevresinde son 24 saatte metrekareye yaklaşık 30 kilogram yağış düştü. Yetkililer, yağışların birkaç gün daha devam edeceğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, oluşan su birikintilerine müdahale etti. Köprü altlarında oluşan su birikintilerinin içinde kalan 3 araç ekiplerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağanağın saatlerce etkili olduğu Diyarbakır´da çakan şimşekler geceyi gündüz gibi aydınlattı. 
ÇİFTÇİLER MUTLU
Uzun zamandır yaşanan kuraklık sonrası yağan yağmur çiftçilerin de umudu oldu. Diyarbakır Ziraat Odası yetkilileri, "Uzun bir süredir beklediğimiz yağmur yağdı. Çünkü kuru olan arazilere tohum atılamıyordu. Bu yağmurlar adeta ilaç gibi geldi. Yetersiz ama en azından tohumun atılması için önemli. Beklentimiz yağmurların bundan sonrada devam etmesi" dedi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN
2021-10-31 10:08:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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