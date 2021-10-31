Diyarbakır’da yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurda Mahabad Bulvarı'nda araçlar suya gömüldü, Şanlıurfa karayolundaki Kadın Doğum Hastanesi alt geçidi ise göle döndü. AFAD ve itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarırken, aralarında milyonluk Porsche marka bir otomobilin de olduğu araçlar vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Güvenlik güçleri yolları kapattı, belediye ekipleri ise tahliye çalışması başlattı. O anları vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

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