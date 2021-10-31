Bağlar Belediyespordan çifte galibiyetli başlangıç

Diyarbakır Bağlar Belediyespor'un erkek futbol ve kadın voleybol takımları, 20212022 sezonuna galibiyetiyle başladı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden SarıMavili kulübün futbol takımı, ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Silvan Belediyespor'u Faruk Kaya (2) ve İrfan Haluk İldiz'in golleriyle 32 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı.



Kadın voleybol set vermedi

İlk kez 2. Lig'de mücadele eden kadın voleybol takımı ise deplasmanda Lice Gençlikspor'u rakibine set vermeden 2515, 2518 ve 2523 sonuçlarıyla 30 gibi net bir skorla mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

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