Diyarbakırlı görme engelli halterci dünya şampiyonu oldu



Şeyhmus ÇAKANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRLI Mehmet Emin Erdoğan (40), Gürcistan'da 26-29 Ekim tarihleri arasında yapılan Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şampiyonada 6 sporcuyu geride bırakıp görme engelliler masterlerde dünya şampiyonu olan Erdoğan, "Yapamazsın diyenler oldu ama yaptım" dedi.

Diyarbakır'da 7 çocuklu ailenin tek oğlu olan görme engelli Mehmet Emin Erdoğan, henüz çocuk yaşlarda babasını kaybetti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen, yıllarca hamallık yaparak ailesine bakan Erdoğan, halterle tanışınca dünyası değişti. 25 yaşında okuma yazma öğrenen Erdoğan, halterde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları elde etti. Konya´da 13-15 Temmuz'da düzenlenen Görme Engelliler Halter Şampiyonası´nda Türkiye birincisi olan Erdoğan, dünya şampiyonasında Türkiye´yi temsil etmeye hak kazandı. Erdoğan, 2629 Ekim tarihleri arasında Gürcistan´da yapılan Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda masterler dünya şampiyonu oldu.

'3 ÜNİVERSİTE BİTİRDİM'

Erdoğan, "Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu 4 yıl olarak örgün tamamladım. Daha sonra açık öğretimden İş Güvenliği ve Bilgisayar İşletmeciliği bölümlerini bitirdim. Tam 3 üniversite bitirdim. Bana 'yapamazsın' diyenleri mahcup ettim. Öğretmen olarak görev yapıyorum" dedi.

6 ÜLKE SPORCUYU GERİDE BIRAKTI

Görme Engeliler Halter Şampiyonası'nda Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Mısır, Nijerya ve Azerbeycanlı sporcuları geride bırakıp altın madalyayı kazandığını belirten Erdoğan, "Dünya şampiyonu oldum. Altın madalyayı aldım. Bayrağımı dalgalandırdım, İstiklal Marşı´nı okuttuğum için çok mutluyum. Bu benim için çok mutluluk veren bir duyguydu. Genel kategoride de dünya 3'üncüsü oldum, 400 kilo kaldırdım toplamda. Tek harekette 190 kilo kaldırdım. İnsan istedi mi her şeyi yapar diye düşünüyorum. Görme engelli olabilirsin, bedensel engelli olabilirsin, bu senin sporuna ya da herhangi farklı bir yeteneğine engel değildir. 4 duvar arasına tıkılmasınlar, eğer bir engelleri varsa yetenekleri doğrultusunda o yetenekleri keşfetsinler ve ülkemizi de ülkeler arasında bayrağımızı, İstiklal Marşımızı okutsunlar."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN

2021-11-01 09:38:38



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