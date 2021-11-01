Yasaklı hayvansal ilaçları Türkiye'ye getirip, etiketini değiştirerek satan şüpheli yakalandı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da satışı ve kullanımı yasak hayvansal ilaçların etiketini değiştirerek satan şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de satışı ve kullanımı yasak hayvansal ilaçları yasadışı yollarla getirip, Türk markalarının etiketiyle ambalajlayıp ticaretini yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, iki ayrı depoda ilaçları depolayarak imal ve paketleme işlemlerini yaptığı, sahte ve ruhsatsız ilaçların ticaretini yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 63 bin 869 ilaç çözelti dolu şişe, 26 bin 890 boş ilaç kutusu, 15 bin prospektüs, 13 bin 663 boş şişe, 2 bin 890 etiket, 3 bin 273 kilo kapak ve tıkaç, 20 dezenfektan, 1 etiket basma makinesi, 1 mikroskop, 1 hematoloji makinesi, 1 motorlu kapak makinesi, 1 barkod kodlama makinesi, 27 dosya evrak ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-11-01 11:16:34



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