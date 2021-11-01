Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden sahte ve ruhsatsız ilaç operasyonu Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerini önlemek, suç ve suçluların tespiti amacıyla yapılan operasyonda yasa dışı yollarla ülkeye sokulan çok sayıda sahte ve ruhsatsız ilaç ele geçirilirken, olay ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda veterinerlik hizmetlerinde çalıştığı anlaşılan bir şüphelinin, ülkede satışı ve kullanımı yasak olan hayvansal ilaçları yasa dışı yollarla Diyarbakır'a getirerek, Türkçe ibareli farklı markalara ait ilaçlarmış gibi ambalajladığı ve etiketlediği, iki ayrı depoda ilaçların depolanarak imal ve paketleme işlemlerini yaptığı, sahte ve ruhsatsız ilaçların ticaretini yaptığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, 22 Ekim 2021 günü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ayrı depo ve bir ikamete operasyon düzenledi. Depo ve ikamette yapılan aramalarda, 63 bin 869 adet ilaç çözelti dolu şişe, 26 bin 890 adet boş ilaç kutusu, 15 bin adet prospektüs, 13 bin 663 adet boş şişe, 2 bin 890 adet etiket, 3 ton 273 kilogram kapak ve tıkaç, 20 adet dezenfektan, 1 adet etiket basma makinesi, 1 adet mikroskop, 1 adet hematoloji makinesi, 1 adet motorlu kapak makinesi, 1 adet barkod kodlama makinesi, 27 adet defter, dosya evrak ele geçirildi. Operasyonda sahte ve ruhsatsız ilaç temin eden 1 kişinin gözaltına alındığı, işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.