Saç stil uzmanı Karagöz’den yüz tipine göre saç kesim modelleri önerisi

Saç stil uzmanı Barış Karagöz, yüz tipine göre saç kesimi ve modelleri hakkında önerilerde bulundu.

Kişisel bakım kadar önemli bir detay daha olduğunu belirten Karagöz, bunun da saç kesimi olduğunu söyledi. Barış Karagöz, "Bir erkeği en karizmatik gösterecek saç modelini bulmak çok önemlidir. Bu yüzden erkekler saç kesimi ve modeli konusunda aşırı hassas olurlar. Öncelikle iyi bir kuaför arayışına girilir. Daha sonra o çok istenen kesim hakkında sorular sorulur. Kuaför vizyonlu ve deneyimli bir kişiyse herkese her istediği kesimi yapmaz. Çünkü saç kesimi yüz şekline uygun bir şekilde yapılmalıdır. Her erkeğin yüz tipi aynı olmadığı için müşteriye bu yönde yönlendirmeler yapılmalıdır. Bu yönlendirmeler için müşterinin yüzünü iyi analiz edebilmek gerekir. Tabi ki müşterilerin de bu yönlendirmeler sonucu risk almadan ısrar etmemeleri daha doğru olur" dedi.

Yüz şekillerinin 6'ya ayrıldığını ifade eden Barış Karagöz, bunların, dikdörtgen, oval, kare, elmas, yuvarlak ve üçgen olduğunu söyledi. Karagöz bu yüz tiplerine göre saç kesimlerinin farklı olduğunu belirterek, "Dikdörtgen, bu yüz tipinde uzunluk göze çarpar. Bu tipe göre kesimde saç, yüzün uzunluğunu ekstra uzun göstermemelidir. Yani alnı ölçülü kullanmak gerekir. Kare, favorilerin kısa tutulabileceği bir yüz tipidir. Fade, Fransız kesim gibi estetik görünüm sağlayacak modeller doğru olur. Üst kısımların daha kısa olduğu kesimler de hoş gözükür. Oval, bu yüz tipine sahip erkekler en avantajlı kişilerdir. Bu erkeklere her kesim model çok yakışır. Keskin bir çizgi bulunmaz. Ama en çok arkadan toplanabilecek şekilde üst kısımların uzun olduğu, favorilerin kısa olduğu model yakışır. Kakülden uzak durulmalıdır. Elmas, bu tipte ise yüzde net bir uzunluk vardır. Çene dar, elmacık kemiği geniş bir yapıdadır. Yine saç, alnı daha uzun göstermeyecek şekilde hacimli ve dağınık bir kesim yapılmalıdır. Yuvarlak, keskin çizgilere sahip olmayan bir yüz tipidir. Yüz hatlarındaki genişlik ve uzunluk birbirine eşittir. Kakül ve kısa favoriden uzak durulmalıdır. Üst kısımların dik olduğu modeller çok yakışır. Üçgen, bu yüz tipi, elmas yüz tipinin tam tersi olarak nitelenebilir. Çenede keskin bir hat bulunur. Bu yüz tipinden maskülen olarak bahsedilir. Saç kesiminde saçlar orta uzunlukta olmalıdır ve kısa kesimlerden Çok kısa olan saç kesimlerinden uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı.

