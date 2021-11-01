İki grup arasındaki kavga anbean görüntülendi



Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da kadınların da aralarında bulunduğu iki grup kavga etti. Bu anlar DHA muhabiri tarafından görüntüledi.

Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde öğle saatlerinde meydana geldi. Yaşar Kemal Caddesi'nde karşılaşan iki grup, henüz nedeni belirlenemeyen sebeple kavga etti. Kadınların da karıştığı kavgada yumruklar havada uçuştu. Esnaf ile çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Gruptakiler ara sokaklara dağılarak gözden kaybolurken, olay anı DHA muhabiri tarafından görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serdar SUNAR

2021-11-01 14:02:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.