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Vali Karaloğlu, “Bütün diller bizim ortak değerlerimizdir” Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu medeniyet dilleri atölyesi açılış dersi yapıldı

İHA

Vali Karaloğlu, “Bütün diller bizim ortak değerlerimizdir” Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu medeniyet dilleri atölyesi açılış dersi yapıldı

Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu’ medeniyet dilleri atölyesi açılış dersinde konuşan Vali Münir Karaloğlu, “Kürtçe, Zazaca, Arapça, Farsça, Süryanice, Osmanlı Türkçesi hepsi bizim ortak değerimiz. Biz bunları yaşama ve yaşatma konusunda kararlıyız” dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu’ medeniyet dilleri atölyesi açılış dersi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapılan ders programına Vali Münir Karaloğlu da katılarak kursiyerlere sertifika verdi. Sertifika töreni öncesi Kürtçe dilinde kısa bir ders verilirken, ders sonrası sinevizyon gösterimi sunulmasının arından konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, tarihten devralınan medeniyet değerlerinin, kültürel değerlerin yaşama ve yaşatma gayretlerinde olduklarını belirterek, “Biz de bugün Diyarbakır olarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak tarihten devraldığımız bu değerlerimizi, medeniyet değerlerimizi, kültürel değerlerimizi yaşama ve yaşatma gayretimiz var. Medeniyet dilleri atölyesini bu gayretimizin bir meyvesi, bir uzantısı olarak görebilirsiniz. Biliyorsunuz geçen sene ilk defa Diyarbakır'da medeniyet dilleri atölyemizi başlatmıştık ve geçen sene 640 kursiyerimize sertifika verme noktasına geldik. Bugün biraz sonra sertifika taktimimiz olacak. 2021 2022 sezonunda biliyorsunuz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat yılı ilan ettik ve bütün bu çalışmalarımızı kültür ve sanat programlarımız kapsamında yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı üzerinden yapıyoruz” dedi.
Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat yılı yılı münasebetiyle çok farklı alanlarda etkinlikler yaptıklarını aktaran Vali Karaloğlu, ”Kültür yılı münasebetiyle çok farklı alanlarda etkinliklerimiz var. Kültürel etkinliklerimiz var. Sanatsal etkinliklerimiz var. Eğitimle ilgili, dil eğitiminde olduğu gibi etkinliklerimiz var. Diyarbakır halkına çok teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğumuz bütün etkinliklerde vatandaşımızın çok yoğun ilgisini görüyoruz. Medeniyet diller atölyesinde de şu anda 18 ayrı sınıfta, 6 dilde çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 500 öğrencimiz de eğitimine devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde medeniyet dilleri atölyemizi güçlendirmek devam ettireceğiz. Diyarbakır'da, bölgede konuşulan bütün diller, şu anda eğitimini vermiş olduğunuz bu 6 dil. İşte Kürtçe, Zazaca, Arapça, Farsça, Süryanice, Osmanlı Türkçesi hepsi bizim ortak değerimiz. Biz bunları yaşama ve yaşatma konusunda kararlıyız. Bu noktada da büyükşehir belediyesi olarak bütün etkinliklerimiz devam edecek. Kursumuza, katılan bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Kürtçe, Zazaca, Arapça, Farsça, Süryanice, Osmanlı Türkçesi kurslarına katılan kursiyerlere Vali Karaloğlu tarafından sertifikaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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