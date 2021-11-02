Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

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Diyarbakır Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik "İzdivaç" dosyası kapsamında; ** 2015-2016 yıllarında yapılacak evliliklere aday gösterilen terör örgütü mensupları ile ilgili BYLOCK yazışmaları bulunan kadın örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Boğaziçi ve Dicle Üniversitesi mezunlarının da bulunduğu şüphelilerden 3'ünün 15 Temmuz 2016 hain kalkışması sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2021-11-02 09:11:51



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