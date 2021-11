Kuraklıktan etkilenen çiftçi, gübre zammından etkilenmeyecek

Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, yıl boyunca yaşanan kuraklığın özellikle hububat ve bakliyatta ciddi zarara neden olduğu söyledi. Sonbaharla birlikte yağan yağmurlarla birlikte çiftçilerin ekim sırasında bir sorun yaşamayacağını düşündüklerini belirten Atalar, "Özellikle buğday, arpa ve çavdarda ödenecek olan gübre desteklemesi yüzde 100 artırılarak 16 TL'den 32 TL'ye çıkarıldı. Dolayısıyla çiftçinin şu an kullanmış olduğu gübrede meydana gelen zamlar telafi edilmiş olacak. Çiftçiler gübreye gelen zamdan etkilenmeyecek" dedi.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık, tarım sektörünü olumsuz etkiledi. Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kuraklığın özellikle hububat ve bakliyatta ciddi zarara yol açtığını söyledi. Kente 6 ay aradan sonra ilk yağışların 29 Ekim tarihi itibariyle düşmeye başladığını hatırlatan Atalar, "İl genelinde metrekareye 26 milimetre yağış aldık. Önümüzdeki 2 gün içerisinde yağışların devam etmesi bekleniyor. Ekim sırasında inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız" diye konuştu.

'DESTEKLEME 16 TL'DEN 32 TL'YE ÇIKARILDI'

Atalar, özellikle buğday, arpa ve çavdarda ödenecek olan gübre desteklemesinin yüzde 100 artırılarak 16 TL'den 32 TL'ye çıkarıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta söylemiş olduğu, Tarım ve Orman Bakanımızın da ilan ettiği gübre ücretlerinde şu anda ekimine başladığımız sezon yani 2021 yılı ürünü için de yüzde 100 artırıldı. Dolayısıyla çiftçinin şu an kullanmış olduğu gübrede meydana gelen zamlar da telafi edilmiş olacak. Eksik kalan şeyler değerlendirmeye tekrar tabi tutulur. Çiftçiler gübreye gelen zamdan etkilenmeyecek, en az etkilenmesi sağlanacak. Bunlarla ilgili tedbirler alınıyor. Bakanımız Bekir Pakdemirli 81 il müdürüne telekonferans yoluyla canlı görüşme gerçekleştirdi ve az önce verdiğimiz rakamları deklare etti. Çiftçimizin mağdur edilmemesi noktasında her türlü tedbiri aldığını ve bunu çiftçimize duyurmamızı istedi. Dolayısıyla çiftçilerimiz yeter ki üretsin. Devlet olarak biz her türlü desteği sağlayacağız."

'DESTEKLEME 1 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE OLACAK

Geçen yıl Diyarbakır'da hayvansal ve bitkisel üretim ile hibe programları da dahil olmak üzere 50'nin üzerinde destekleme ödemesi yaptıkları kalem olduğunu dile getiren Atalar,

"Bunların toplamı Diyarbakır'da 842 milyon TL'ye ulaştı. Eski parayla bu rakam 842 trilyon. Önümüzdeki sene bu rakamın şu an açıklanan destekleme ödemelerinden ortaya çıktığı üzere 1 milyar TL'nin, yani eski parayla 1 katrilyonun üzerinde olacağını ön görüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-11-02 10:29:00



