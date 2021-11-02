200 kiloluk elektrik direğini sırtlarında taşıyarak arızayı giderdi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yanarak devrilen elektrik direğini değiştirmek için Dicle Elektrik ekipleri 200 kiloluk yeni direği sırtlarında bin 500 metre taşıdı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde hafta sonu yaşanan sağanak yağışlar, kırsal bölgelerde etkili olurken, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde ahşap cinsi elektrik direği arıza nedeniyle yanarak zarar gördü. Arızanın elektrik kesintisine yol açması üzerine Dicle Elektrik ekipleri yanan elektrik direğini değiştirmek için harekete geçti. Ekipler araç yolunun bulunmaması nedeniyle 200 kiloluk yeni elektrik direğini sırtlarında 1,5 kilometre boyunca taşımak zorunda kaldı.

Fider 24 adı verilen ve Ovabağ kesici ölçü kabininden Gümüştaş ve Biramehmetağa mahallelerine elektrik enerjisi sağlayan iletim hattında hafta sonu yaşanan yağış sebebiyle arıza çıktı. Arıza sebebiyle yanan ahşap direk devrilince 2 mahallede 130 aboneye enerji sağlayan iletim hattı da koptu. Dicle Elektrik ekibi, olayın haber alınmasının ardından olumsuz hava koşullarına rağmen en kısa sürede ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaktaki arıza bölgesine ulaştı.



200 kiloluk direk, 1.5 kilometre sırtta taşındı

Arızanın yaşandığı yerde araç ulaşımı için yol olmaması nedeniyle ekipteki görevliler 200 kilo ağırlığındaki direği sırtlayarak kayalık arazide zorlu bir yolculuğa çıktı. Yaklaşık bin 500 metre sırtta taşınan ağaç direk yanarak devrilen eskisi ile değiştirildi. Ardından hattı onaran Dicle Elektrik ekibi, bölgeye yeniden elektrik verdi.

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