DİSKİ laboratuvarları günlük 125 numunenin analizini yapıyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyundan kaynaklanabilecek hastalıkların önüne geçmek amacıyla günlük 125 numunenin analizini yapıyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli, sağlıklı ve çeşmeden içilebilir ucuz içme suyunu temin etmek için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. DİSKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlilik belgesine, Türkiye Akreditasyon Kurumu akreditesine, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) gibi kuruluşlara üye olan kimya ile biyoloji laboratuvarları halk sağlığını korumak için her gün rutin şekilde içme suyundan numune alarak analizlerini yapıyor.

50 kimyasal ve 75 bakteriyolojik numune analizi yapılıyor

Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Su Kontrol Laboratuvarları Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan kimya ve biyoloji laboratuvarlarında faaliyetlerini sürdüren ekipler, sudan kaynaklanabilecek hastalıkların önüne geçmek için, günlük ortalama 50 kimyasal ve 75 bakteriyolojik olmak üzere toplam 125 numunenin analizini gerçekleştiriyor. Kayapınar ilçesi Diyarbakır merkez içme suyu arıtma tesisi içinde yer alan laboratuvarlar, kent merkezi dışında, ilçe ve ilçelere bağlı mahallelerden alınan tüm numuneleri değerlendirerek analizlerini yapıp sonuçlarını paylaşıyor. Kimya ve biyoloji laboratuvarları Çevre ve Halk Sağlığı Müdürlüğü, tarafından alınan kontrol izleme numunelerini, vatandaşlardan içme suyu ile ilgili gelen şikayetleri, fiziki kaçak ekiplerinden gelen numuneleri, Diyarbakır merkez içme suyu arıtma tesisinde suyun kalite kontrolünü ücretsiz ve gelen özel numuneleri de ücretli şekilde değerlendiriyor.

Haftada bir kez kentteki bakiye klor ölçümünü yapan laboratuvarlar, oluşturduğu mobil laboratuvar aracı ile de yerinde bazı parametrelerin analizini de yapıyor.

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