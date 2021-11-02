Diyarbakır'da jeotermal atağı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen projeyle jeotermal kaynak suyu bulmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kentte olması muhtemel jeotermal kaynak suyunu bulmak amacıyla harekete geçti. Kaynak geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi Mevkiinde 4 bin 660 hektar alan üzerinde jeotermal kaynak suyu aramak için valiliğe yapılan ruhsat başvurusuna olumlu yanıt geldi. Kararın ardından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü teknik elemanları tarafından sahada etüt çalışmalarına başlandı. Etüt çalışması sonucunda jeotermal kaynak suyu bulgusuna ulaşılması halinde sondaj çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Jeotermal kaynak suyu temini halinde suyun mineral değerleri ve sıcaklığına bağlı olarak turizm veya tarımsal amaçlı olarak değerlendirileceği bildirildi.

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