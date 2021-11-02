HDP önündeki aileler evlat nöbetini yağmur altında sürdürdü Aliler yağmur çamur demeden direnişlerini sürdürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 792 gündür kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sağanak yağmur altında da sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 792’inci gününde de sürüyor. HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatılan aileler, sağanak yağmur altında ve soğuk havaya rağmen eylemlerinden vazgeçmiyor. Diyarbakır’da 5 Mayıs 2019’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 3 Eylül 2019’da HDP binası önüne gelerek 792 gündür oturma eylemini sürdüren baba Celil Begdaş, ”2,5 yıla yakındır biz bu kapının önünde bekliyoruz. Yağmur demeden kış demeden biz burada bekleyeceğiz. Bizim evlatlarımızda çamurun ve karın içindedir. Bizim yerimiz yine iyi onlara bakılırsa ne yiyip ne içtiklerini bile bilmiyoruz. Biz çocuklarımızda iyi değiliz. Ben buradan HDP’ye sesleniyorum, vicdana gelin artık. Siz Kürt partisiyseniz, burada bulunan insanların hepsi Kürt ama siz Kürt partisi değilsiniz korkak bir partisiniz” dedi.



“Yeter artık”

Zorla dağa kaçırılan çocuklara da seslenen Begdaş, “Bakınız burada anne ile babanızın halini görüyorsunuz. Kimi işini gücünü bırakmış gelmiş evladının peşine düşmüş. Yeter artık, evlatlarımız gelinceye kadar biz buradan ayrılmayacağız” diye konuştu.



“Buradan ayrılmayacağız”

Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, kızı Gülcan Biçer için eyleme devam ettiğini ifade ederek, “Kış oluyor, yaz oluyor bizim için hiç fark etmez biz çocuklarımızı istiyoruz. Bizim çektiğimiz ciğer acısıdır bunu çeken bilir. Biz buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Bütün çocuklara da sesleniyorum. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun” şeklinde konuştu.



“Biz böyle Kürtlük istemiyoruz”

Terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan Ramazan Üçdağ’ın annesi Mevlüde Üçdağ’ın feryadı yürekleri dağladı. Anne Üçdağ ise, “Yağmur çamur demeden biz buradan kalkmayacağız. Evlatlarımızda yağmur ve çamurun içindedir. Ne haldeler bilmiyoruz. Artık HDP biraz vicdana gelsin ve bu ailelerin hallerine baksınlar. Biz zaten kendimizi savunabiliyoruz. Onlarda biraz hasiyet var ise milletvekilliğinden istifa etsinler bizleri de savunmasınlar. Ben 6 yıldır bu evladımdan haber alamıyorsam bu ne biçim Kürtlüktür. Böyle Kürtlük istemiyorum. Onlar Amerika’nın Kürt'üdürler. Biz evlatlarımızı almadan da buradan ayrılmayacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.