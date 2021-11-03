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Ailelerin PKK'ya karşı direnişi sürüyor Evlat nöbetindeki anne, kızını HDP’den istiyor Anne Aydan Arslan: “7 yıldır kızımı benden koparmışlar kansızlar”

İHA

Ailelerin PKK'ya karşı direnişi sürüyor Evlat nöbetindeki anne, kızını HDP’den istiyor Anne Aydan Arslan: “7 yıldır kızımı benden koparmışlar kansızlar”

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 793'üncü gününde de sürerken, 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, “7 yıldır kızımı benden koparmışlar kansızlar. HDP kızımı kandırıp kaçırdıktan sonra dağa mahkum etti. Ben evladımı HDP’den istiyorum” dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 793’üncü gününde de devam ediyor. 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, kızını HDP’den istediğini söyledi.

“Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız”
Eylemlerinde kararlı olduklarını aktaran anne Arslan, “3 yıla yakındır ben burada eylemimi sürdürüyorum. 7 yıldır kızımı benden koparmışlar kansızlar. HDP kızımı kandırıp kaçırdıktan sonra dağa mahkum etti. Ben evladımı HDP’den istiyorum. Ben eylemimde de kararlıyım ve sonuna kadar da eylemimi sürdüreceğim. Evlatlarımızı almadan biz buradan kalkmayacağız” dedi.

“7 yıldır hasretini çekiyorum ben”
Kızına teslim olması için de çağrıda bulunan anne Arslan, “Kızım beni duyuyor ve görüyorsan gel artık, bu hasretlik bitsin. 7 yıldır hasretini çekiyorum ben artık yeter yavrum gel güvenlik güçlerine teslim ol. Korkma onlardan onlar seni mağaralara, dağlara mahkum etmişler. Artık yeter yavrum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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