DİSKİ’den depo temizliği uyarısı

Diyarbakır Su ve kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır’ın musluğundan su içilen nadir kentlerden biri olduğunu, ancak vatandaşların oturdukları binaların su depolarının temizliğini düzenli olarak yaptırması gerektiğini açıkladı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin Türkiye’nin en iyilerinden biri olduğunu, her gün 270 bin ton temiz suyu üreterek kentte verdiğini söyledi. Dicle Barajından 32 kilometrelik bir yolculuktan sonra tesise ulaşan suyun arıtılarak yüksek kalitede üretildiğini ve şehir şebekelerine aktarıldığını ifade eden Tutşi, su kaynağının temiz, tesisin ise modern olduğunu belirtti.



“Diyarbakır çeşmeden su içilen nadir kentlerden biridir”

Diyarbakır'ın çeşmeden su içilen nadir kentlerden biri olduğunu söyleyen Tutşi, şöyle konuştu:

“Kentte 24 saat kesintisiz verilen su sürekli denetimimiz altında. İçme suyunun giriş ve çıkış numuneleri her gün rutin şekilde yapılıyor. Diyarbakır musluğu açıp suyu içilen nadir kentlerden biridir. Kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan analizlerde suyun kalitesi konusunda şuana kadar her hangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.”



“Laboratuvarlar günlük 125 numunenin analizini yapıyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeterlilik belgesine, Türkiye Akreditasyon Kurumu akreditesine, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) gibi kuruluşlara üye olan kimya ile biyoloji laboratuvarları halk sağlığını korumak için günlük 125 numunenin analizini yaptığına dikkat çeken Tutşi, rutin şekilde temizliği yapılmayan vatandaşlara ait su depolarının temizliği ve dezenfeksiyonu yapılmaması durumunda suda oluşacak tortular, tozlar, alglerın su kalitemizi düşürdüğünü kaydetti.



“Su depoları yılda 2 defa temizlenmeli”

Tutşi, su depolarının yılda 2 defa temizlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Su depolarının temizliği Mayıs ve Kasım aylarında yapılmalıdır. Düzenli temizliği yapılmayan bina, site veya müstakil evlerin su depolarında algler ve bakteriler çoğalabilir. Bu olumsuz durumla karşılanmamak için depolarımızı yılda 2 defa temizliğini yapmalıyız. Suyumuz Türkiye’nin en kaliteli sularından biri depo temiz ise suyun kalitesi de ona paralel olarak artar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.