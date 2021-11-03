Evlat nöbetindeki baba: Beni öldürmek istediler, başaramayınca oğlumu kaçırdılar



Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle birlikte eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü, hem muhtar hem de korucu olduğu için PKK´lı teröristlerin kendisini öldürmek istediğini, bunu başaramayınca da 7 yıl önce o dönem 17 yaşında olan oğlu Yusuf´u kaçırdıklarını söyledi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 238 ailenin 793 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 32 aile çocuklarına kavuştu. Ailelerin eylemi sürüyor.

'OĞLUMA TUZAK KURARAK KAÇIRDILAR'

Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü, o günden beri oğlundan haber alamadığını söyledi. Kendisinin muhtar ve güvenlik korucusu olduğunu ifade eden Ödümlü, terör örgütünün tuzak kurarak oğlunu kaçırdığını aktararak şöyle konuştu:

"HDP oğlumu kandırıp dağa kaçırdı, 7 yıldır çocuğumun sesini duymamışım. HDP'ye oy verenler bir düşünsün, onların kendi evlatları yok mudur? Yetmez mi bu kanın dökülmesi. Bu Kürt evlatlarını, gençlerini bitirdiler. Ben hem köy korucusuydum hem de muhtardım, devletimi de seviyordum, bu nedenle bana tuzak kurdular, 'bunu öldürelim' dediler öldüremediler, güçleri yetmedi, bu defa evladımı kaçırdılar. HDP Siirt belediyesinden 2014 yılında gece otomobille Şirvan'a geliyorlar, çocuğuma 'gel Siirt'e bir yük var indir, sana 2 yevmiye verelim' diyerek götürüyorlar. Orada götürdüler çocuğumu. Bu nasıl insan hakkıdır, bu nasıl demokrasidir, bu nasıl eşitliktir. Milletvekili olmak için bin tane Kürt gencini ölüme götürüyorlar. 2017'de Sincar'da olduğunu öğrendim, 2019'da da ölüm haberi geldi oğlumun. Çocuğumun ölüp ölmediğini bilmiyorum, onun yaşadığı hayaliyle yaşıyorum. Yusuf oğlum sana sesleniyorum, senin için ölmüş diyorlar, eğer sağsan bize yaşadığını bildir. Kaç gel orada Barzani askerine teslim ol. Oradaki bütün gençlere de sesleniyorum, siz niye öleceksiniz. HDP milletvekilleri kendi çocukları Avrupa'da okutuyorlar, sahillere gönderiyorlar, villalarda yaşatıyorlar, siz orada mağaralarda onlar için ölüyorsunuz. Hepiniz teslim olun gelin."DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-11-03 12:51:01



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