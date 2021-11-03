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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zincir otel markaları Diyarbakır’da yatırımcı arayışına başladılar

İHA

Zincir otel markaları Diyarbakır’da yatırımcı arayışına başladılar

Diyarbakır’da oteller tam kapasiteyle çalışırken, turizmciler rezervasyon için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) işbirliği talebinde bulunmaya başladı.
Diyarbakır tarihi ve kültürel zenginliği ile Türkiye’nin en önemli kentlerinin başında yer alıyor. Özellikle kültür turizmi açısında ülkemizin en zengin kentlerinden birisi konumunda olan Diyarbakır, bu potansiyel turizmi lehine çevirememişti. Son yıllarda yapılan çalışmaların sonucu olarak yerli ve yabancı turist sayılarında hareketlenmeler başlamış, sektör yeniden canlandığını otellerin hemen tamamının tam kapasite ile çalışmaya başladıklarına büyük bir mutlulukla şahit olduklarını belirten, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "Önümüzdeki iki ay içinde otellerde yer bulmak adeta imkansız hale geldi. Nihayetinde otellerde yer bulamayan tur şirketleri ve diğer misafirler Odamızdan destek talebinde bulunmaya başladılar” dedi.

“Diyarbakır’da bulunan yerel ve zincir otellerin yatak kapasiteleri mevcut talebi karşılayamaz hale geldi”
“Kültür ve İnanç Destinasyonu olarak Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’yı içerisine alan ve 'Mezopotamya Altın Üçgeni' adıyla tescillenen bölgenin en önemli kenti Diyarbakır'ın önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek miktarda turist çekeceğini söyleyen Kaya, ”Bu hızlı gelişme ve turizmdeki hareketliliğe cevap verebilmek için mevcut yatak kapasitesinin 15 bin seviyelerine kadar çıkarılması gerekmektedir. Bu gerçeklikten hareketle ilimizde otel ve diğer turizm işletme belgeli tesislere olan ihtiyaç da hızla artmaktadır. Bu sektörlerde yatırım yapmak hem yatırımcılara büyük avantajlar sağlayacak, hem de kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz turizminin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
Markalaşmış zincir otellerin yerel yatırımcı arayışına girdiğini vurgulayan Kaya, ”Her geçen gün hızla gelişen turizm sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yerel ve ulusal, uluslararası zincir otellerin yatırımları da hızlanmıştır. Özellikle marka zincir otellerin ilimizde yatırımcı bulmak için odamızdan destek talepleri artarak devam etmektedir. Zincir otellerin ilimizde yatırımcı arayışına girmeleri oldukça sevindirici ve bir o kadar da umut vericidir. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak Diyarbakır’a yatırım yapmış ve yapacak olan bütün yatırımcılara gerekli tüm destekleri vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, hem yerel, hem zincir otel ve diğer turistik işletme yatırımcılarını Diyarbakır’da yatırım yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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