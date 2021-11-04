Modacı Demirdelen, sektörde farklılığını kanıtladı

Nişantaşı’nın tanınmış modacılarından Perihan Demirdelen, davetli olduğu, Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneğinin İstanbul’da bu yıl ikincisini düzenlediği 'Fashion week' günlerinde, tamamı kendi el örmesi tasarımları ile yapmış olduğu koleksiyonuyla farklı bir tasarımcı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kariyerinin ilk başlarında 'Gelinlik' üzerine yapmış olduğu tasarımlarla moda sektörüne giriş yapan Perihan Demirdelen, ilerleyen yıllarda sektöre hizmet veren eğitim kurumlarından aldığı ileri düzey tasarımcılık eğitimleri ile eksik olan yönlerini geliştirip, abiye tarzı kişiye özel tasarımlarla isminin fark edilmesini sağladı. Markalaşma sürecini tamamladıktan sonra, birçok ses, televizyon, sinema sanatçısı ve tanınmış mankenlerin üstünde Perihan Demirdelen etiketli Haute Couture tasarımları görülmeye başlandı. Anadolu kültürünün derinliklerinden aldığı ilhamlarla, uzun geceler boyunca ilmik ilmik işlediği el örmesi tasarımları ise Demirdelen'in çok farklı bir tasarımcı olduğunu ortaya koydu.

Yaptığı kişiye özgü tasarımları ile gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı siparişler alan Demirdelen, uygun örme makineleri altyapısı bulması durumunda seri üretime geçmeyi ve kısa sürede farlı tarz ile oluşturduğu el örmelerini dünya pazarlarına taşımayı düşünüyor. Bazılar sadece örme, bazıları kumaşla ipliğin kaynaştığı kombinlerden oluşan son koleksiyonu ile defileyi izlemeye gelen tüm davetlilerin beğenisini kazanan ve finalde konukları selamlarken, dakikalarca alkışlanan Perihan Demirdelen, "Yaptığım zor işte, zaman zaman beden ve kafa olarak yoruluyorum. Ama bu alkışlar bana öyle güç veriyor ki, mesleğe başladığım ilk yıllardaki heyecanı tekrar yaşıyor ve yeni tasarımlarım için enerji doluyorum” dedi.

Nişantaşı’nın tanınmış ve farklı tasarımları ile aranan modacısı Perihan Demirdelen, son defilesi ile başarılarla ördüğü hayat merdivenine, yeni bir basamak daha koydu.

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