Diyarbakırlı modacı ağaç yapraklarında gelinlik ve elbiseler tasarladı Tasarımlarından en ilginci Keçiboynuzu ağacının yaprağından gelinlik dikkat çekti

Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, doğanın güzelliklerine dikkat çekmek, gelinlik ve benzeri elbiselerin tanıtımını yapmak amacıyla sonbaharın koleksiyonunu ağaç yapraklarından hazırladığı elbiselerle tanıttı.

Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, doğanın güzelliklerine dikkat çekmek, gelinlik ve benzeri elbiselerin tanıtımını yapmak amacıyla ilginç bir girişime daha imza attı. Daha önce çuvaldan gelinlik, ardından da sosyal mesafeli 2 metre uzunluğunda gelinlik tasarımı yapan Kaymak, bu kez ağaç yapraklarından elbise ve gelinlik modeli tasarladı.



Keçiboynuzu ağacının yaprağından gelinlik tasarımı

Diyarbakır’da 7 Kasım günü bir defile düzenleyeceğini belirten Kaymak, "7 Kasım günü sonbahar mevsimiyle ilgili bir defile hazırlığı aşamasındayım. 11 model hazırladım ve bir tanesi de palmiye ağacından yapılmış bir elbise modelli, detaylı bir şekilde hazırladık ve yaklaşık bir haftadır hazırlığım devam ediyor. Buna benzer çeşitli ağaç yapraklarından, akasya yapraklarından ve keçiboynuzu ağacının yaprağından hazırladığım gelinlik modeli var oda hazırlık aşamasındadır. Amacımız sonbahar mevsimiyle ilgili bir esinti yapmak, sonbahar modasını tanıtmaktır” dedi.



“Gördüğümüz her şeyi doğaya borçluyuz”

Bütün güzellikleri doğaya borçlu olduklarını belirten Kaymak, “Doğaya zarar vermeden, doğadan gelen güzellikleri bir nevi gündeme getirmek için böyle bir girişimde bulunduk. Bildiğiniz gibi her şeyin ilhamını doğadan alıyoruz. Gördüğümüz her şeyi doğaya borçluyuz. Doğadan aldığımız ilhamla böyle bir tasarım yaptık. Umarım insanlarımız beğenmiş olacaklar, bizde bunun mutluluğunu yaşayacağız” diye konuştu.



“Kendimi içerisinde prensesler gibi hissediyorum”

Palmiye ağacının yaprağından hazırlanan elbiseyi giyen model İnci Kaplan da, “Ben Diyarbakır’da ilk defa böyle kıyafet giydim. Mehmet Kaymak sağ olsun böyle eserleri bizlere giydiriyor. Çok rahat hissediyorum kendimi, insanın tam üzerine oturuyor ve bir öz güven geliyor. Çok güzel bir tasarım giyip taşımakta gurur duyuyorum. Çok rahat ve böyle göründüğü gibi değil, insan giydiğinde üzerinde daha rahat his ediyorum. Ben çok mutluyum ve kendimi içerisinde prensesler gibi hissediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.