Yukarı Haydan Mahallesinin kanalizasyon inşaatı tamamlandı

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Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Eğil ilçesi Yukarı Haydan Mahallesi kanalizasyon şebekesi inşaatını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, gelirlerini kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde yatırıma dönüştürmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı, Eğil ilçesi Yukarı Haydan Mahallesinde tamamladığı kanalizasyon şebekesi çalışmalarında 4 bin 944 metre muhtelif çaplarda koruge ve beton boru döşedi. 133 adet 1000 milimetre prefabrik silindirik, 100 adet 80x80 santim parsel baca ve 1000 metre 150 milimetre koruge parsel bağlantı şebekesi yapıldı.

1 adet 1000 kişilik fosseptiğin de inşa edildiği çalışmalar sonunda zarar gören yollara 437 metrekare kilitli parke taşı döşendi. 989 bin 646 TL sözleşme bedelli Eğil ilçesi Yukarı Haydan Mahallesi kanalizasyon şebekesi inşattı 180 günde tamamlandı.

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